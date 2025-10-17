Минниханов отметил беспрецедентные темпы школьного строительства в Татарстане

«В целом необходимо продолжить работу по повышению авторитета и престижа профессии педагога. Сегодня в этом зале учителя, воспитатели, преподаватели, чей стаж работы превышает 30, 40 и даже 50 лет. Это Галина Назипова, Наталья Хапина, Антонина Шушенцева, Санья Зинатуллина, Зухра Каримова, Муслима Гайнутдинова, Елена Сергеева, Нурфия Хайруллина. Они здесь. Давайте я попрошу их подняться», — сказал Минниханов под аплодисменты зала.