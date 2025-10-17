Минниханов отметил беспрецедентные темпы школьного строительства в Татарстане

По словам лидера Татарстана, за последние годы в Татарстане проделана масштабная работа, результаты которой видны как в цифрах, так и в качественных изменениях образовательной среды. Республика достигла стопроцентной доступности дошкольного образования для детей всех возрастов.
За пять лет построено 59 новых объектов дошкольного образования, 363 — капитально отремонтированы. Общий объем вложений составил 18 млрд рублей, более 1000 малышей получили возможность посещать современные, хорошо оборудованные детские сады.
В сфере школьного образования за последние пять лет построены 48 новых школ — беспрецедентные темпы в истории республики. Капитально отремонтированы 1192 школьных объекта, объем финансирования составил порядка 76 млрд рублей. Во всех школах созданы условия для всестороннего развития детей с внедрением передовых образовательных технологий.
Большие надежды возлагаются на проект «Физико-математический прорыв», на его реализацию ежегодно из бюджета республики будет выделяться более 250 млн рублей. Планируется распространение подходов проекта на другие естественно-научные дисциплины, прежде всего на химию.
В дальнейшем предусмотрено создание сети школьных технопарков во всех муниципалитетах республики, где дети смогут осваивать новые технологии, а также развитие цифровой образовательной среды и оснащение школ современным оборудованием. В республике будет создан республиканский Дом учителя, где педагоги смогут повышать квалификацию у лучших российских и мировых экспертов.
«В целом необходимо продолжить работу по повышению авторитета и престижа профессии педагога. Сегодня в этом зале учителя, воспитатели, преподаватели, чей стаж работы превышает 30, 40 и даже 50 лет. Это Галина Назипова, Наталья Хапина, Антонина Шушенцева, Санья Зинатуллина, Зухра Каримова, Муслима Гайнутдинова, Елена Сергеева, Нурфия Хайруллина. Они здесь. Давайте я попрошу их подняться», — сказал Минниханов под аплодисменты зала.