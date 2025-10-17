Крыму выделят более 220 млн рублей на расселение аварийного жилья

Крым получит финансирование для решения проблем с аварийным жильем. Республика вошла в число 23 регионов, которые получат федеральные средства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». По данным заместителя Председателя Правительства Марата Хуснуллина, на эти цели Республике Крым будет направлено 220,9 млн рублей.