Крыму выделят более 220 млн рублей на расселение аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроительства Крыма.
Крым получит финансирование для решения проблем с аварийным жильем. Республика вошла в число 23 регионов, которые получат федеральные средства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». По данным заместителя Председателя Правительства Марата Хуснуллина, на эти цели Республике Крым будет направлено 220,9 млн рублей.
«Выделенные средства позволят переселить 167 крымчан из домов, признанных непригодными для проживания. Обеспечение комфортных условий для граждан остается одним из ключевых приоритетов государственной политики», — добавили в пресс-службе.