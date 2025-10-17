Вкладчиков предупредили о закрытии «золотого окна» максимальных ставок

Об этом рассказали аналитики портала «Банки.ру», сообщает ИА DEITA.RU.
К началу октября на рынке осталось всего несколько предложений с доходностью выше 17% годовых. Однако все они привязаны к значению ключевой ставки Центробанка России, что означает автоматическое снижение доходностей вслед за изменением ставки.
Внутри этого периода регулятор снижал ставку трижды, однако эксперты считают, что говорить о начале устойчивого цикла смягчения денежно-кредитной политики пока рано. В случае повышения инфляционных рисков, таких как возможное повышение налогов в 2026 году, возможны паузы в изменении ставки.
В текущих условиях, чтобы максимально выгодно разместить свои сбережения, вкладчикам рекомендуется учитывать свою стратегию. Те, кто хочет зафиксировать более высокий доход, могут выбрать более длинные вклады с сроком на 12 месяцев и более.
В то время как инвесторы, предпочитающие гибкость и возможность адаптироваться к ситуации, должны быть готовы к дальнейшему снижению ставок и рассматривать альтернативные инструменты, такие как облигации или фонды денежного рынка.
Эксперты отмечают, что в настоящий момент эпоха высоких ставок завершилась, и впереди рынок будет развиваться в условиях постепенного удешевления сбережений, так что максимальные доходности уже прошли.