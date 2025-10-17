Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал стратегическое направление для экономики Беларуси

Лукашенко сказал про стратегическое направление для белорусской экономики.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время открытия Минского городского Центра технического творчества детей и молодежи, назвал стратегическое направление для экономики Беларуси. Об этом пишет БелТА.

— Подготовка образованных, компетентных, ответственных специалистов — стратегическое направление для экономики, основа прогресса и безопасности нашего государства, — подчеркнул президент Беларуси.

Глава государства акцентировал внимание на том, в Беларуси вкладывают и будут и далее вкладывать средства в развитие перспективных технических направлений. Он назвал робототехнику, сложные самообучающиеся системы, наноэлектронику и другие области науки.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какие страны будут процветать.

Тем временем Лукашенко сказал, чего не было у белорусов 20 лет назад, а теперь — обыденность.

Кроме того, Лукашенко объяснил, что вызывает у него нехорошую реакцию: «Обнаглели до такой степени — что только не пишут».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше