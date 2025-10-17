Лукашенко назвал стратегическое направление для экономики Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время открытия Минского городского Центра технического творчества детей и молодежи, назвал стратегическое направление для экономики Беларуси. Об этом пишет БелТА.
— Подготовка образованных, компетентных, ответственных специалистов — стратегическое направление для экономики, основа прогресса и безопасности нашего государства, — подчеркнул президент Беларуси.
Глава государства акцентировал внимание на том, в Беларуси вкладывают и будут и далее вкладывать средства в развитие перспективных технических направлений. Он назвал робототехнику, сложные самообучающиеся системы, наноэлектронику и другие области науки.
