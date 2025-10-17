В Московском районе построят школу с бассейном, телестудией и оранжереей

Об этом сообщил портал «Строительный Петербург».
Будущее здание объединит школу и центр дополнительного образования. В нём разместятся учебные кабинеты, бассейн, спортивные и музыкальные залы, мастерские, медиатека и телестудия. Для творческих занятий предусмотрены студия звукозаписи, амфитеатр для выступлений и оранжерея, где школьники смогут изучать природные процессы и экологию.
В центре дополнительного образования откроются коворкинг, художественные классы, зал хореографии и кабинеты для психолога и массажа. Территорию благоустроят — здесь появятся площадки для игр, спорта и отдыха, а также зелёные зоны с цветниками.