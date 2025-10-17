Новосибирские ТЭЦ начали переходить в зимний режим работы

В Новосибирске начался постепенный перевод теплоисточников в зимний режим работы. Как сообщили в СГК-Новосибирск, на этой неделе запущен третий энергоблок ТЭЦ-5, крупнейшей станции города. На ТЭЦ-4 включили турбоагрегат № 4.
«В целом ТЭЦ устанавливают температуру теплоносителя в соответствии с заданием Новосибирской теплосетевой компании (входит в СГК). Оно формируется с учётом температуры наружного воздуха и прогнозов метеорологов, чтобы в домах не было избыточного объёма тепла или его недостатка», — прокомментировали в СГК-Новосибирск.
Температура теплоносителя от ТЭЦ сейчас выдерживается на предусмотренном графиком уровне, согласованном с муниципалитетом, — 80−84 градуса, уточнили в компании.