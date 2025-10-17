Новосибирские ТЭЦ начали переходить в зимний режим работы

«В целом ТЭЦ устанавливают температуру теплоносителя в соответствии с заданием Новосибирской теплосетевой компании (входит в СГК). Оно формируется с учётом температуры наружного воздуха и прогнозов метеорологов, чтобы в домах не было избыточного объёма тепла или его недостатка», — прокомментировали в СГК-Новосибирск.