В Челябинской области бензин подорожал почти на 10%

В Челябинской области цены на топливо бьют очередные рекорды. В сентябре они в среднем выросли на 2,31%, а в сравнении с декабрем 2024 года — на 8,79%. Об этом сообщает Челябинскстат.
Наибольший рост показал бензин марки АИ-92 — 9,35% в этом году, 2,57% по сравнению с августом. Заметное подорожание наблюдается у АИ-95: 2,20% в сентябре, 8,68% — с декабря 2024 года. Также выросла марка АИ-98: на 0,41% и 3,28% соответственно.
В целом цена на все товары и услуги увеличилась за месяц на 0,02%. Услуги подорожали на 0,72%, непродовольственные товары — на 0,33%. Продукты же подешевели на 0,79%.
В сравнении с декабрем наблюдается более заметная прибавка в стоимости среди всех товаров и услуг — +3,57%. На 8,77% выросла цена на услуги. На 2,09% подорожали продукты, а непродовольственные товары — на 1,13%.