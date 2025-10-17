Из Новосибирска возобновят прямые рейсы до Краснодара с 27 октября

Авиакомпания S7 Airlines с 27 октября вновь начинает выполнять регулярные прямые рейсы по маршруту Новосибирск — Краснодар. Полеты будут осуществляться шесть раз в неделю, а время в пути составит пять с половиной часов. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.