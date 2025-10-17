В Перми выросли продажи квартир в новостройках

По всей России в миллионниках было заключено около 59 тысяч договоров долевого участия в новостройках, что на 21% больше, чем весной. Лидерами по росту продаж стали Самара, Нижний Новгород, Уфа, Краснодар и Пермь. Хотя по общему количеству сделок первые места занимают Москва и Санкт-Петербург.