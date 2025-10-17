В Перми выросли продажи квартир в новостройках

В третьем квартале 2025 года в Перми значительно выросло количество покупок квартир в новостройках — на 32,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Среди всех российских городов-миллионников пермский рынок новостроек показал пятый по величине рост.
— За летние месяцы в Перми было продано около 1,8 тысячи новых квартир общей площадью более 84 тысяч квадратных метров. При этом количество непроданного жилья немного уменьшилось. По сравнению с прошлым годом число сделок выросло на 34,7%, — рассказали в пресс-службе Яндекс недвижимости.
По всей России в миллионниках было заключено около 59 тысяч договоров долевого участия в новостройках, что на 21% больше, чем весной. Лидерами по росту продаж стали Самара, Нижний Новгород, Уфа, Краснодар и Пермь. Хотя по общему количеству сделок первые места занимают Москва и Санкт-Петербург.
Эксперты объясняют такой рост снижением ключевой ставки Банка России и специальными предложениями от застройщиков. Это побудило многих покупателей, которые раньше откладывали покупку, активно выходить на рынок.