Воронежские столяры высшего разряда могут зарабатывать до 185 тысяч рублей в месяц

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob представили исследование рынка труда для столяров в Воронеже. Согласно данным, заработная плата этих специалистов в промышленности имеет значительный разброс и может достигать 185 тысяч рублей в месяц для высококвалифицированных мастеров.
Такой зарплатный максимум характерен для столицы Черноземья, в то время как в Москве и Санкт-Петербурге верхняя планка для столяров еще выше — 250 и 240 тысяч рублей соответственно. Это коррелирует с общероссийским трендом, согласно которому столяры входят в число рабочих специальностей с высоким «зарплатным потолком» наряду со сборщиками мебели, электрогазосварщиками и токарями.
Исследование выделяет четыре ключевых уровня дохода столяров в Воронеже, которые напрямую зависят от квалификации и опыта соискателя:
45 000 — 55 000 рублей. Базовые знания: свойства древесины, технологии обработки, нормы охраны труда. Опыт работы от 1 года.
55 000 — 65 000 рублей. Среднее профессиональное образование, квалификационное удостоверение II-III разряда. Навыки работы на деревообрабатывающих станках, чтения чертежей. Опыт от 2 лет.
65 000 — 110 000 рублей. Квалификационное удостоверение IV разряда. Опыт ремонта и реставрации мебели, деревянных изделий. Стаж от 3 лет.
110 000 — 185 000 рублей. Квалификационное удостоверение V-VI разряда. Знание технологий изготовления художественной и сложной мебели. Опыт работы по индивидуальным дизайн-проектам и стаж от 5 лет.