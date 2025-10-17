Воронежские столяры высшего разряда могут зарабатывать до 185 тысяч рублей в месяц

Такой зарплатный максимум характерен для столицы Черноземья, в то время как в Москве и Санкт-Петербурге верхняя планка для столяров еще выше — 250 и 240 тысяч рублей соответственно. Это коррелирует с общероссийским трендом, согласно которому столяры входят в число рабочих специальностей с высоким «зарплатным потолком» наряду со сборщиками мебели, электрогазосварщиками и токарями.