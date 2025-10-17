Ричмонд
В Екатеринбурге установили официальную стоимость квадратного метра жилья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября, ФедералПресс. В четвертом квартале 2025 года средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории Екатеринбурга официально установлена в размере 134 062 рублей, что ниже реальной среднерыночной стоимости на 30−40 тысяч рублей.

«Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившуюся в границах муниципального образования “город Екатеринбург”, на IV квартал 2025 года в размере 134 062 рублей 00 копеек», — говорится в постановлении администрации Екатеринбурга.

Постановление № 2363 было подписано 16 октября 2025 года. Отметим, что указанная цифра носит официальный расчетный характер и используется органами власти для оценки имущественного положения граждан при решении административных вопросов. Ее основное применение — признание граждан малоимущими для последующего предоставления им жилья по договорам социального найма из муниципального фонда.

Кроме того, утвержденная властями стоимость является расчетным показателем и не совпадает со средней ценой фактических сделок на рынке недвижимости. Рыночная стоимость более изменчива и зависит от множества факторов — района, типа дома, состояния квартиры. В Екатеринбурге осенью 2025 года стоимость квадратного метра жилой недвижимости в среднем составляет 160−170 тысяч рублей.