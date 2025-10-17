В Екатеринбурге установили официальную стоимость квадратного метра жилья

Кроме того, утвержденная властями стоимость является расчетным показателем и не совпадает со средней ценой фактических сделок на рынке недвижимости. Рыночная стоимость более изменчива и зависит от множества факторов — района, типа дома, состояния квартиры. В Екатеринбурге осенью 2025 года стоимость квадратного метра жилой недвижимости в среднем составляет 160−170 тысяч рублей.