Стало известно, сколько готовы платить волгоградцам рабочих профессий

Аналитики изучили, сколько в Волгограде готовы платить тем, кто умеет работать не только головой, но и руками.
Выяснилось, в частности, что столяр высокой квалификации может заработать в областном центре до 180 тысяч рублей, а если трудоустроится в Санкт-Петербурге или Москве, то до 240−250 тысяч рублей в месяц соответственно.
От 105 до 180 тысяч рублей в Волгограде предлагают специалистам, имеющим квалификационное удостоверение столяра или плотника пятого-шестого разряда. Также от соискателя требуется знание тонкостей изготовления художественной мебели и мебели сложной конструкции и стаж от пяти лет.
Слесарям более низкой квалификации и зарплату предлагаю значительно ниже, уточняют аналитики SuperJob. Минимальный оклад составляет только 45 тысяч рублей.