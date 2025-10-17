Ричмонд
Стало известно, сколько готовы платить волгоградцам рабочих профессий

Столяр высокой квалификации может заработать в областном центре до 180 тысяч рублей.

Аналитики изучили, сколько в Волгограде готовы платить тем, кто умеет работать не только головой, но и руками.

Выяснилось, в частности, что столяр высокой квалификации может заработать в областном центре до 180 тысяч рублей, а если трудоустроится в Санкт-Петербурге или Москве, то до 240−250 тысяч рублей в месяц соответственно.

От 105 до 180 тысяч рублей в Волгограде предлагают специалистам, имеющим квалификационное удостоверение столяра или плотника пятого-шестого разряда. Также от соискателя требуется знание тонкостей изготовления художественной мебели и мебели сложной конструкции и стаж от пяти лет.

Слесарям более низкой квалификации и зарплату предлагаю значительно ниже, уточняют аналитики SuperJob. Минимальный оклад составляет только 45 тысяч рублей.