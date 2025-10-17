Счетная палата обнаружила избыточные траты в системе ОМС Кубани

Счетная палата России выявила неэффективные траты в системе обязательного медицинского страхования Краснодарского края и предложила пути их сокращения. По итогам проверки территориального фонда ОМС выяснилось, что часть расходов можно оптимизировать без ущерба для работы системы.
Аудиторы отметили, что структура филиалов фонда нуждается в пересмотре — их сокращение позволит сэкономить около 25 млн рублей ежегодно. Кроме того, проверка выявила завышенные штатные нормативы, из-за чего фонд несет дополнительные расходы. Оптимизация численности сотрудников, по оценке Счетной палаты, может дать еще более 42 млн рублей экономии в год.
В ведомстве добавили, что предложенные меры помогут повысить эффективность использования бюджетных средств и направить больше ресурсов непосредственно на нужды здравоохранения региона.