Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Счетная палата обнаружила избыточные траты в системе ОМС Кубани

В ОМС Краснодарского края нашли избыточные траты на миллионы рублей.

Источник: Комсомольская правда

Счетная палата России выявила неэффективные траты в системе обязательного медицинского страхования Краснодарского края и предложила пути их сокращения. По итогам проверки территориального фонда ОМС выяснилось, что часть расходов можно оптимизировать без ущерба для работы системы.

Аудиторы отметили, что структура филиалов фонда нуждается в пересмотре — их сокращение позволит сэкономить около 25 млн рублей ежегодно. Кроме того, проверка выявила завышенные штатные нормативы, из-за чего фонд несет дополнительные расходы. Оптимизация численности сотрудников, по оценке Счетной палаты, может дать еще более 42 млн рублей экономии в год.

В ведомстве добавили, что предложенные меры помогут повысить эффективность использования бюджетных средств и направить больше ресурсов непосредственно на нужды здравоохранения региона.