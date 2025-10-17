Ричмонд
Воронежское УФАС оштрафовало «Россети Центр» на 3,6 млн рублей

Управление ФАС по Воронежской области оштрафовало ПАО «Россети Центр» (есть филиал в регионе — «Воронежэнерго») на 3,6 млн руб. за повторное нарушение правил технологического присоединения потребителей (ч. 2 ст. 9.31 КоАП РФ, до 1 млн руб. штрафа для юрлиц). Об этом сообщили в ведомстве.

ФАС рассмотрела семь обращений граждан и предпринимателей и установила, что компания нарушала сроки направления оферт потребителям и выполнения работ по подключению к электросетям.

Управление отметило, что ранее ПАО «Россети Центр» уже привлекалось к административной ответственности за подобные нарушения, что предполагает ужесточение наказания. По ч. 1 ст. 9.31 КоАП РФ компании грозил бы штраф до 500 тыс. руб.

В конце июля ФАС оштрафовала «Мегафон» на 800 тыс. руб. за навязчивую рекламу воронежцам.