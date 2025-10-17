Воронежское УФАС оштрафовало «Россети Центр» на 3,6 млн рублей

Управление ФАС по Воронежской области оштрафовало ПАО «Россети Центр» (есть филиал в регионе — «Воронежэнерго») на 3,6 млн руб. за повторное нарушение правил технологического присоединения потребителей (ч. 2 ст. 9.31 КоАП РФ, до 1 млн руб. штрафа для юрлиц). Об этом сообщили в ведомстве.