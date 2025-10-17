Как изменился российский авторынок за 12 лет

В премиальном сегменте 12 лет назад плотно соперничали BMW 5 Series и Mercedes-Benz E-Class, и «пятерка» была немного популярнее: за год в России продали 7,8 тыс машин против 7,5 тыс. у E-Class. В сентябре 2013 года российское представительство BMW раскрыло рублевые цены на обновленную версию седана. Самый доступный BMW 520i калининградской сборки с мотором на 184 л.с. оценивался в 1,8 млн рублей. Самая дешевая модификация с полным приводом, BMW 528i xDrive Business, — в 2,4 млн рублей.