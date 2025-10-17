Ричмонд
В Миассе хотят продать завод-производитель ракет

В Челябинской области на продажу выставят Миасский машиностроительный завод (ММЗ). Цена сделки — 2,6 млрд рублей.

Источник: Архив ЕАН

Положение о порядке продажи обанкротившегося предприятия утвердил Арбитражный суд. Миасский машзавод входит в структуру госкорпорации «Роскосмос» и занимается производством ракетных комплексов, гражданской продукции, также является теплоснабжающей организацией.

К продаже единым лотом готовят производственную площадку, включающую ТЭЦ, корпус № 46 и «имущество, используемое для выполнения государственного оборонного заказа» (ГОЗ).

По требованию Роскосмоса, имущество стратегического предприятия будет реализовано при соблюдении особых условий:

  • сохранение целевого назначения производства,
  • продолжение обеспечения населения тепловой энергией,
  • принятие обязательств по выполнению гособоронзаказа в рамках заключенных контрактов,
  • нахождение организации-покупателя в реестре компаний оборонно-промышленного комплекса.

Также потенциальный покупатель должен иметь лицензии на производство вооружения и военной техники, космическую деятельность и работу с гостайной. Компаниям с иностранным капиталом участвовать в торгах запрещено, пишет «Коммерсантъ».