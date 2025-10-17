Ричмонд
В Ростовской области вычислили ферму-нарушителя с помощью БПЛА

Россельхознадзор с помощью дронов провел в Ростовской, Волгоградской областях, а также в Республике Калмыкия проверки животноводческих хозяйств. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

В результате проверок специалисты зафиксировали 12 нарушений, связанные с несоблюдением правил содержания крупного рогатого скота и норм маркировки животных. Среди выявленных нарушений: отсутствие ограждения территории, препятствующего проникновению диких животных; отсутствие площадок для дезинфекции транспорта при въезде и выезде; отсутствие санитарных пропускников; неполная маркировка поголовья — у части животных нет ушных бирок; хранение навоза вне специально оборудованных площадок. Как сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе Россельхознадзора, на территории Ростовской области провели обследование ООО «Ермак». С помощью беспилотников удалось установить, что на предприятии отсутствует специализированная площадка для хранения навоза.

В адрес предприятий по результатам проверки направили шесть предостережений.

