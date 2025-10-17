Точный выстрел. О росте доходов от иностранного охотничьего туризма рассказали в Минлесхозе

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 9 месяцев этого года иностранные охотники принесли лесхозам отрасли более Br1,6 млн рублей выручки. Это почти на Br400 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующими цифрами на семинаре «Адаптивное ведение охотничьего хозяйства: проблемы и практика внедрения» поделился начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.