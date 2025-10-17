Точный выстрел. О росте доходов от иностранного охотничьего туризма рассказали в Минлесхозе

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 9 месяцев этого года иностранные охотники принесли лесхозам отрасли более Br1,6 млн рублей выручки. Это почти на Br400 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующими цифрами на семинаре «Адаптивное ведение охотничьего хозяйства: проблемы и практика внедрения» поделился начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
На семинаре, состоявшемся в рамках деловой программы выставки-ярмарки «Лесдревтех», были рассмотрены вопросы совершенствования управления ресурсами охотничьих животных, проблемы мониторинга и планирования их изъятия, а также перспективы развития трофейной охоты в республике. Кроме того, в поле зрения участников форума оказалось состояние популяции лося в лесах Беларуси.
«Численность лося стабилизируется после продолжительного периода ее роста. Примечательно, что на Витебщине сосредоточено порядка 27% популяции», — отметил заведующий лабораторией популяционной экологии наземных позвоночных и управления биоресурсами ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» Василий Шакун.
Доклад специалиста был посвящен теме оптимизации подходов к устойчивому использованию ресурсов популяции лося. К слову, основными конфликтными аспектами касательно лося являются ДТП с их участием и потравы лесных культур. -0-