Минимум 3,5 тыс. комбайнов в год. Какие задачи ставит перед «Гомсельмашем» Минпром

За последние 30 лет на «Гомсельмаше» фактически была создана новая линейка техники. «Поэтому важно развивать взятый курс и выходить на достойные рубежи — как минимум 3,5 тыс. комбайнов в год, которые будут поставляться не только на белорусские поля, но и в хозяйства стран-соседей и еще дальше», — ориентировал первый замминистра. Среди сильных качеств коллектива он отметил умение выстоять и укрепить позиции в ответ на те или иные вызовы времени, созданную школу наставничества и преемственность поколений, а также стремление двигаться к новым достижениям, внедрять инновации, передовые конструкторские идеи.