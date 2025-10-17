Минимум 3,5 тыс. комбайнов в год. Какие задачи ставит перед «Гомсельмашем» Минпром

17 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Важно развивать взятый курс и выходить на достойные рубежи — как минимум 3,5 тыс. комбайнов в год. Такие производственные ориентиры обозначил для «Гомсельмаша» первый заместитель министра промышленности Андрей Конюшко перед торжественным собранием в честь 95-летия флагмана комбайностроения, передает корреспондент БЕЛТА.
Андрей Конюшко поздравил ветеранов предприятия и отрасли, а также большую семью комбайностроителей со значимой датой. Он также отметил, что на этой неделе глава государства утвердил в должности гендиректора ОАО «Гомсельмаш» Виталия Шелега, с именем которого будет связан и новый этап развития предприятия. «Новый руководитель видит перспективы, усиливая ведущие направления. А во все времена задача одна — подтверждать гордое звание гомельских комбайностроителей», — нацелил он.
За последние 30 лет на «Гомсельмаше» фактически была создана новая линейка техники. «Поэтому важно развивать взятый курс и выходить на достойные рубежи — как минимум 3,5 тыс. комбайнов в год, которые будут поставляться не только на белорусские поля, но и в хозяйства стран-соседей и еще дальше», — ориентировал первый замминистра. Среди сильных качеств коллектива он отметил умение выстоять и укрепить позиции в ответ на те или иные вызовы времени, созданную школу наставничества и преемственность поколений, а также стремление двигаться к новым достижениям, внедрять инновации, передовые конструкторские идеи.
В середине 1990-х годов значительный стимул в развитии предприятию задал глава государства. Впрочем, Президент никогда не оставлял без внимания и поддержки уникальное в стране производство, напомнили на «Гомсельмаше». Так, за почти три десятка лет белорусское комбайностроение прошло путь от КЗР-10 «Полесье-Ротор» до комбайна, который в отрасли и народе именуют с приставкой «супер». «Каждая рабочая смена, каждый месяц, год и десятилетие — не только вклад в продовольственную безопасность страны, но и жизнь каждого работника из многотысячного коллектива», — подчеркнули на предприятии.
Андрей Конюшко передал коллективу предприятия приветственный адрес от заместителя премьер-министра Виктора Каранкевича с пожеланиями успешного развития, здоровья и благополучия.
Холдинг «Гомсельмаш» — один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны «Гомсельмаша» работают на полях России, Казахстана, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея и др. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства. -0-