Защитить интересы населения и не навредить бизнесу. МАРТ о формуле справедливой цены

Говоря о выработке формулы справедливой цены, он обратил внимание: постановление Совмина № 713 действует уже в шестой редакции. «Это такой постоянный процесс. Мы его (постановление. — Прим. БЕЛТА) корректируем. Корректируем нечасто, потому что это очень негативно влияет и на население, и на бизнес. Мы стараемся учитывать и одну сторону, и другую, и сторону торговли, потому что не только промышленность должна зарабатывать, но и торговля должна продавать не в убыток себе. Действительно, из 334 позиций мы снизили регулируемость до 211. Рассматриваем вопрос о пересмотре перечня, который на сегодня имеется, рассматриваем возможность установления надбавок немножко в других пределах», — рассказал Артур Карпович.