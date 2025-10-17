Защитить интересы населения и не навредить бизнесу. МАРТ о формуле справедливой цены

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как вырабатывается формула справедливой цены, насколько востребованы у населения социальные скидки на социально значимые товары, как устанавливают цены на продукцию на сельскохозяйственных ярмарках, рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
В эфире напомнили слова Президента на прошедшем на неделе совещании о проектах прогнозных документов на предстоящий год о том, что людям важна ценовая устойчивость, а не устойчивый рост цен. «Ценообразование — это достаточно осторожная тема, которая затрагивает не только население, но и развитие нашего бизнеса. Здесь необходимо принимать очень взвешенные решения. С одной стороны, защищая социальные слои населения, мы должны не навредить бизнесу и оставить ему возможность расти, платить заработную плату, аренду, налоги и так далее. С другой стороны, мы должны принимать такие решения, чтобы наши люди были защищены, имели возможность приобретать продукцию по взвешенным ценам», — подчеркнул министр.
Говоря о выработке формулы справедливой цены, он обратил внимание: постановление Совмина № 713 действует уже в шестой редакции. «Это такой постоянный процесс. Мы его (постановление. — Прим. БЕЛТА) корректируем. Корректируем нечасто, потому что это очень негативно влияет и на население, и на бизнес. Мы стараемся учитывать и одну сторону, и другую, и сторону торговли, потому что не только промышленность должна зарабатывать, но и торговля должна продавать не в убыток себе. Действительно, из 334 позиций мы снизили регулируемость до 211. Рассматриваем вопрос о пересмотре перечня, который на сегодня имеется, рассматриваем возможность установления надбавок немножко в других пределах», — рассказал Артур Карпович.
«Нельзя сказать, что мы сильно удержали цены, но вместе с тем, конечно, мы не допустили необоснованного роста цен. Это действительно так, и определенного всплеска на тот момент нам удалось не допустить и сбить где-то аппетиты недобросовестных участников рынка», — констатировал он.
Глава МАРТ отметил, что по социальным скидкам соглашение подписано с 14 самыми крупными сетями. «Соглашение у нас действует уже до конца года. Если раньше мы его поквартально продлевали, то теперь продлили до конца 2025-го, и сети достаточно адекватно на это идут. При этом и население реагирует очень позитивно по этому соглашению. Если субъект хозяйствования в определенном населенном пункте оказывает скидку в 10% на социально значимые товары, то люди отдают предпочтение походу в магазин именно в эту торговую сеть, чтобы этой скидкой воспользоваться. 10% скидки с розничной цены — это достаточно серьезная скидка», — отметил министр антимонопольного регулирования и торговли.
Также Артур Карпович рассказал, как формируются цены на овощи на сельскохозяйственных ярмарках: «У нас на ярмарках цены совершенно свободные. По чем захотели фермеры-производители, так продукцию продают».
«Что касается цен в рознице, то с 15 ноября вводится регулирование розничных цен на плодоовощную продукцию. Эта продукция закладывается в стабилизационные фонды страны в рамках государственного заказа, чтобы обеспечить наши социальные учреждения, торговые организации», — подчеркнул глава МАРТ.
По словам министра, при формировании стабфондов есть определенные шероховатости по объемам яблок в связи с неурожаем. «Но изыскиваются ресурсы. И в тех регионах, в которых урожай больше по сравнению (с другими. — Прим. БЕЛТА), идут навстречу. И торговые сети заключают договоры на поставку этой продукции в другие регионы», — пояснил Артур Карпович. -0-