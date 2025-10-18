Ричмонд
Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 18 октября

Нацбанк Беларуси назвал курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 18 октября, субботу.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк установил курсы валют на 18 октября, субботу. В итоге курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались в пятничных значениях.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на субботу, 18 октября, Национальный банк установил следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9488 белорусского рубля, 1 евро — 3,4380 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7346 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, которые были установлены на пятницу, 17 октября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не стали ни ниже, ни выше в субботу, 18 октября.

Еще Нацбанк высказался о широком введении QR-платежей в Беларуси.