В аэропорту Хабаровска создадут центр ремонта самолетов

В аэропорту Хабаровска планируют открыть центр технического обслуживания и ремонта самолетов. Об этом сообщил генеральный директор АО «Международный авиатерминал Хабаровск» Юрий Кондратчик на пресс-конференции в региональном центре «ТАСС Дальний Восток».
По его словам, создание центра становится особенно актуальным на фоне развития отечественного авиапрома и появления новых моделей российских самолетов.
Крупнейшие авиакомпании уже проявляют заинтересованность в создании такой инфраструктуры на Дальнем Востоке.
Международный аэропорт Хабаровск остаётся одним из ключевых транспортных узлов региона. В 2024 году здесь обслужили свыше 2,4 млн пассажиров, что на 8% больше, чем годом ранее. По итогам 2025 года ожидается рост до 2,5 млн человек.