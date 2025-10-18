В аэропорту Хабаровска создадут центр ремонта самолетов

Международный аэропорт Хабаровск остаётся одним из ключевых транспортных узлов региона. В 2024 году здесь обслужили свыше 2,4 млн пассажиров, что на 8% больше, чем годом ранее. По итогам 2025 года ожидается рост до 2,5 млн человек.