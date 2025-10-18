Международный валютный фонд рекомендовал Центральному банку Украины провести девальвацию гривны с целью укрепления государственного бюджета. Об этом сообщило агентство Bloomberg, отметив, что Фонд оказывает давление на украинский регулятор, добиваясь ослабления национальной валюты.
По данным источников издания, подобное предложение вызывает неоднозначную реакцию в Киеве и может стать предметом серьёзных разногласий между сторонами. Девальвация, по мнению МВФ, позволит увеличить доходы бюджета, однако может негативно отразиться на инфляции и уровне жизни населения.
Агентство также отмечает, что эта инициатива может обострить ситуацию накануне предстоящих переговоров о новом пакете финансовой помощи Украине. Власти страны, по информации Bloomberg, опасаются, что выполнение требования МВФ может вызвать социальное недовольство и политическое напряжение.
Ранее экс-премьер-министр Украины и сопредседатель Международного клуба народного единства Николай Азаров выразил мнение, что украинская экономика абсолютно нежизнеспособна без внешней финансовой поддержки.