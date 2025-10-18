МВФ предложил Украине девальвировать гривну ради укрепления бюджета

По данным источников издания, подобное предложение вызывает неоднозначную реакцию в Киеве и может стать предметом серьёзных разногласий между сторонами. Девальвация, по мнению МВФ, позволит увеличить доходы бюджета, однако может негативно отразиться на инфляции и уровне жизни населения.