Россиян предупредили о последствиях частного импорта автомобилей из ЕС

Частный импорт автомобилей из стран Евросоюза может нести за собой серьёзные юридические и финансовые последствия. Об этом рассказала директор Юридической группы «Яковлев и Партнёры» Мария Яковлева агентству «Прайм».

Источник: Life.ru

Юрист отметила, что попытки обойти законодательство могут повлечь административные взыскания и уголовное преследование. Особую опасность представляют манипуляции с документацией и идентификационными номерами транспортных средств.

По её словам, правовые нормы стали значительно строже, а нелегальные практики куда рискованнее. В основном это связано с таможенным оформлением: перебивка VIN-номеров и подделка ПТС. Кроме того, есть риск с нелегальным прошлым авто: оно может быть в угоне или иметь кредитные обременения.

Единственный безопасный способ приобрести европейский автомобиль — через официальных импортеров или российских дилеров с уплатой всех пошлин. Экономия при самостоятельном ввозе почти всегда иллюзорна, а возможные убытки могут быть значительными.

А ранее эксперт заявил, что введение обязательных требований к продаже автомобилей с сезонной резиной маловероятно из-за климатического разнообразия России. По его словам, невозможно предъявлять одинаковые требования к салонам в регионах с разным климатом — например, в Красноярске и Краснодаре. При этом он признал, что проблема выезда покупателей на летней резине зимой действительно существует.

Главные события автопрома, тест-драйвы и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.

