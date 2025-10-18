Ричмонд
В Роспатенте объяснили, почему бренды регистрируют товарные знаки в России

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Известные зарубежные бренды заранее подают документы в Роспатент на продление действия своих товарных знаков в России, чтобы сохранить права на знак в стране, таких примеров очень много, сообщил РИА Новости руководитель ведомства Юрий Зубов.

Источник: © РИА Новости

«Что касается иностранных компаний, которые продлевают регистрацию своих товарных знаков, таких примеров очень много. Они представлены практически во всех сферах — от автомобилестроения, мебели и техники до креативной индустрии и пищевой продукции. В России охрана товарного знака предоставляется на десять лет, и известные бренды, как правило, подают документы на продление заблаговременно, чтобы сохранить свои права на знак», — сказал глава Роспатента.

Он добавил, что ведомство при регистрации или отклонении заявки на товарный знак как российских, так и зарубежных компаний руководствуется действующим законодательством России.