В Роспатенте объяснили, почему бренды регистрируют товарные знаки в России

«Что касается иностранных компаний, которые продлевают регистрацию своих товарных знаков, таких примеров очень много. Они представлены практически во всех сферах — от автомобилестроения, мебели и техники до креативной индустрии и пищевой продукции. В России охрана товарного знака предоставляется на десять лет, и известные бренды, как правило, подают документы на продление заблаговременно, чтобы сохранить свои права на знак», — сказал глава Роспатента.