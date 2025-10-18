В одном из округов Пермского края из-за гибели урожая ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели в Большесосновском округе Пермского края из-за гибели урожая с 15 октября, передаёт телекомпания «Рифей», ссылаясь на сообщение местной администрации.
В официальном документе указано, что причиной гибели урожая на площади более 100 гектаров стало переувлажнение почвы. Сейчас в округе сложились крайне неблагоприятные условия для заготовки кормов и уборки урожая.
Для решения проблемы местные власти создали специальную комиссию. Она займётся решением вопросов дальнейшего обследования и посева культур, погибших из-за неблагоприятных погодных условий.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в торфе для посадки газонов в Перми обнаружили семена борщевика Сосновского. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин.