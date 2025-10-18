Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусские тракторы начнут собирать в Пакистане

Дружеские отношения между странами перерастают в реальные возможности для сотрудничества. В Пакистане создадут сборочное производство белорусских тракторов.

Источник: ОНТ

Стороны уже подписали соответствующее соглашение. Ожидается, что проект станет отправной точкой для активизации взаимодействия в промышленности. Помимо тракторов, белорусские производители готовы предложить широкий перечень навесного и прицепного оборудования, а также технику для работы на полях. 80% населения Пакистана занято в сельском хозяйстве. Использование белорусской техники позволит значительно увеличить объем работ в этом секторе.