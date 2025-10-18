Белорусские тракторы начнут собирать в Пакистане

Стороны уже подписали соответствующее соглашение. Ожидается, что проект станет отправной точкой для активизации взаимодействия в промышленности. Помимо тракторов, белорусские производители готовы предложить широкий перечень навесного и прицепного оборудования, а также технику для работы на полях. 80% населения Пакистана занято в сельском хозяйстве. Использование белорусской техники позволит значительно увеличить объем работ в этом секторе.