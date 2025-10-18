Ричмонд
Молдова с ноября 2025 года станет частью европейской таможенной сети

Директор Таможенной службы Молдовы отчитался о работе ведомства с сентября прошлого года.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Молдова 1 ноября текущего года присоединится к Конвенции о единой транзитной системе (NCTS) и станет частью европейской таможенной сети, об этом на пресс-конференции в пятницу заявил глава Таможенной службы (ТС) Александру Якуб.

Он представил основные результаты деятельности учреждения с сентября 2024 года по октябрь 2025 года.

По словам Якуба, электронные системы ведомства полностью работоспособны: все разрешения выдаются в цифровом формате, а граждане могут декларировать международные почтовые отправления онлайн.

«Мы продолжим укреплять целостность компании, ускорять цифровизацию и расширять международное партнерство», — заявил чиновник.

Он привел некоторые цифры. Так, за отчетный период Таможенная служба перечислила в государственный бюджет 43,56 миллиарда леев, из них 29,8 миллиарда — за девять месяцев текущего года, это на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В структуру этих сумм входят: НДС на импорт — 19,97 миллиарда леев (+8%), акцизы — 7,82 миллиарда леев (+14,8%) и таможенные пошлины — 1,94 миллиарда (+10,3%).

В результате проверок были выявлены дополнительные обязательства на сумму 83,6 миллиона леев, из которых 44,3 миллиона уже поступили в бюджет. Контроль стоимости на таможне принес дополнительно 719,4 миллиона леев.

В части борьбы с контрабандой и таможенными правонарушениями за анализируемый период возбуждено 132 уголовных дела, стоимость товаров превысила 52 миллиона леев. В ходе совместных мероприятий с другими правоохранительными органами изъято 23 килограмма наркотических средств.

В целях обеспечения институциональной добросовестности было применено 183 дисциплинарных взыскания, проведено 130 служебных расследований и четыре увольнения.