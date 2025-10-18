Молдова с ноября 2025 года станет частью европейской таможенной сети

Он привел некоторые цифры. Так, за отчетный период Таможенная служба перечислила в государственный бюджет 43,56 миллиарда леев, из них 29,8 миллиарда — за девять месяцев текущего года, это на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В структуру этих сумм входят: НДС на импорт — 19,97 миллиарда леев (+8%), акцизы — 7,82 миллиарда леев (+14,8%) и таможенные пошлины — 1,94 миллиарда (+10,3%).