Нацбанк сообщил, что Беларусь возобновила диалог с МВФ спустя 3,5 года. Подробности сообщили в пресс-службе Национального банка.
«Минск — Вашингтон и возобновившийся диалог спустя 3,5 года», — говорится в сообщении.
В финансовом учреждении уточнили, что по приглашению Международного валютного фонда, первый заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Александр Егоров 17 октября провел онлайн-встречу с представителями фонда.
— Мы рады, что имеем возможность провести запланированную встречу, пусть и в формате онлайн. Мне кажется, это очень важно, что есть возможность продолжить встречи с Международным валютным фондом, — акцентировал внимание Александр Егоров.
Зампредседателя правления отметил, что за последние годы накопился ряд вопросов, которые необходимо обсудить с МВФ. Александр Егоров добавил, что также необходимо принять ряд решений для дальнейшего плодотворного сотрудничества.
— Со своей стороны мы готовы обсудить все вопросы, — подчеркнул Александр Егоров.
