Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк сообщил, что Беларусь возобновила диалог с МВФ спустя 3,5 года

Нацбанк: Беларусь возобновила диалог с Международным валютным фондом.

Источник: Комсомольская правда

Нацбанк сообщил, что Беларусь возобновила диалог с МВФ спустя 3,5 года. Подробности сообщили в пресс-службе Национального банка.

«Минск — Вашингтон и возобновившийся диалог спустя 3,5 года», — говорится в сообщении.

В финансовом учреждении уточнили, что по приглашению Международного валютного фонда, первый заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Александр Егоров 17 октября провел онлайн-встречу с представителями фонда.

— Мы рады, что имеем возможность провести запланированную встречу, пусть и в формате онлайн. Мне кажется, это очень важно, что есть возможность продолжить встречи с Международным валютным фондом, — акцентировал внимание Александр Егоров.

Зампредседателя правления отметил, что за последние годы накопился ряд вопросов, которые необходимо обсудить с МВФ. Александр Егоров добавил, что также необходимо принять ряд решений для дальнейшего плодотворного сотрудничества.

— Со своей стороны мы готовы обсудить все вопросы, — подчеркнул Александр Егоров.

Тем временем Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 18 октября.

Кроме того, Нацбанк сказал про выпуск монеты номиналом 20 рублей в Беларуси.

Кстати, синоптики предупредили белорусов про сильные дожди в субботу 18 октября.