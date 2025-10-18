В Нижегородской области планируют запустить льготную ипотеку для сотрудников ОЭЗ

По словам Игоря Ищенко, одной из главных задач остаётся привлечение квалифицированных кадров для предприятий ОЭЗ «Кулибин». На сегодняшний день экспертный совет уже одобрил 45 проектов, общий объём инвестиций в которые составляет 144 миллиарда рублей. В результате реализации этих проектов планируется создать более 6 тысяч рабочих мест.