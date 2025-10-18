В Нижегородской области планируют запустить льготную ипотеку для сотрудников ОЭЗ

Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко выступил с инициативой о внедрении механизма субсидирования ипотечных кредитов для сотрудников предприятий, расположенных в особых экономических зонах. Это предложение прозвучало в рамках обсуждения мер по улучшению инвестиционного климата региона.
По словам Игоря Ищенко, одной из главных задач остаётся привлечение квалифицированных кадров для предприятий ОЭЗ «Кулибин». На сегодняшний день экспертный совет уже одобрил 45 проектов, общий объём инвестиций в которые составляет 144 миллиарда рублей. В результате реализации этих проектов планируется создать более 6 тысяч рабочих мест.
«Введение ипотечных субсидий стало бы важным шагом в решении проблемы дефицита кадров и дополнительной мотивацией для сотрудников. Для управляющей компании это критически важный инструмент», — подчеркнул он.
Также участники встречи предложили рассмотреть возможность снижения административной нагрузки на бизнес, уменьшения числа проверок и создания федерального института инвестиционного уполномоченного.
