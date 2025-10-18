Юрист назвал условие, при котором пьяного водителя нельзя лишить прав

При этом эксперт напомнил об ужесточении наказаний за вождение в пьяном состоянии. С 1 января 2025 года размер штрафа за это нарушение увеличился с 30 до 45 тысяч рублей. Сопутствующая мера в виде лишения водительского удостоверения на срок до двух лет сохранилась в прежнем виде.