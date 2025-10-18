Юрист назвал условие, при котором пьяного водителя нельзя лишить прав

Нахождение водителя в состоянии алкогольного опьянения за рулем в неподвижном автомобиле не влечет за собой административного наказания. Об этом в комментарии ТАСС заявил вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. По словам почетного адвоката России, действующее законодательство не предусматривает штрафных санкций или лишения прав для таких случаев.
Ольшанский пояснил правовую особенность, которая разделяет понятия управления транспортным средством и нахождения в нем. Он отметил, что когда автомобиль полностью остановлен, он переходит из сферы административного права в категорию гражданского.
«То есть мы с вами можем пьянствовать в машине, пока она стоит. Наказание наступает за управление автомобилем в состоянии опьянения», — указал автоюрист.
При этом эксперт напомнил об ужесточении наказаний за вождение в пьяном состоянии. С 1 января 2025 года размер штрафа за это нарушение увеличился с 30 до 45 тысяч рублей. Сопутствующая мера в виде лишения водительского удостоверения на срок до двух лет сохранилась в прежнем виде.
Ранее Госдума приняла поправку, увеличивающую штрафы за превышение установленной скорости движения на 50%, также была принята поправка, вводящая административный штраф за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.