Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белстат: белорусы тратят в магазинах в среднем 30,2 рубля в день

Белстат сказал, сколько белорусы тратят в среднем в день в магазинах.

Источник: Комсомольская правда

Белстат сообщил, что белорусы тратят в магазинах в среднем 30,2 рубля в день. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте Национального статистического комитета.

В ведомстве отметили, что однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала 2025 года составил 30,2 рубля в день. Вместе с тем за аналогичный период 2024 года средний чек был 26,8 рубля.

Кстати, Белстат сказал о ситуации с яйцами в Беларуси.

Вместе с тем Минсельхозпрод сказал о ситуации с молоком в Беларуси.

Также мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.