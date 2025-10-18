Белстат: белорусы тратят в магазинах в среднем 30,2 рубля в день

Белстат сообщил, что белорусы тратят в магазинах в среднем 30,2 рубля в день. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте Национального статистического комитета.
В ведомстве отметили, что однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала 2025 года составил 30,2 рубля в день. Вместе с тем за аналогичный период 2024 года средний чек был 26,8 рубля.
Кстати, Белстат сказал о ситуации с яйцами в Беларуси.
Вместе с тем Минсельхозпрод сказал о ситуации с молоком в Беларуси.
Также мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.