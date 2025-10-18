«Белоруснефть» сказала, как решает проблему с очередями на АЗС после слов Лукашенко

В «Белоруснефти» уточнили, что для избежания возможных очередей у колонок, в период особенной интенсификации трафика АЗС будут усиливаться дополнительным персоналом. Так, в том случае, если топливораздаточные колонки будут заняты автомобилями неоправданно долго, то операторы сообщат об этом их владельцам. В том числе сообщать будут и по громкой связи.