«Белоруснефть» сказала, как решает проблему с очередями на АЗС после слов Лукашенко

«Белоруснефть» назвала варианты решения проблемы с очередями на АЗС.

Источник: Комсомольская правда

Подробности озвучили в пресс-службе «Белоруснефти».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что белорусы жалуются на большие очереди на АЗС из-за кофе. После этого МВД создало рейдовые группы для контроля на АЗС после слов главы государства.

В «Белоруснефти» уточнили, что для избежания возможных очередей у колонок, в период особенной интенсификации трафика АЗС будут усиливаться дополнительным персоналом. Так, в том случае, если топливораздаточные колонки будут заняты автомобилями неоправданно долго, то операторы сообщат об этом их владельцам. В том числе сообщать будут и по громкой связи.

В организации также заметили, что на АЗС Беларуси установлено 140 терминалов самообслуживания. И подчеркнули, что их количество будет увеличиваться. В «Белоруснефти» напомнили и про мобильное приложение.

