В Татарстане за неделю резко подорожал бензин

Премиальный бензин АИ-98 и выше прибавил в цене 0,6 рубля, достигнув 84,1 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 0,7 рубля, и его стоимость составила 68,6 рубля за литр. Накануне биржевая стоимость бензина АИ-92 обновила рекорд, достигнув 74,2 тысячи рублей за тонну, тогда как цены на АИ-95 и дизельное топливо продемонстрировали незначительное снижение.