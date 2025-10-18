Ричмонд
В Татарстане за неделю резко подорожал бензин

АИ-92 превысил 59 рублей за литр.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане зафиксировано резкое подорожание всех марок автомобильного топлива за период с 6 по 13 октября. Согласно данным Татарстанстата, цена литра бензина АИ-92 выросла на 1,6 рубля и достигла 59,2 рубля. Бензин АИ-95 подорожал на 1 рубль, составив 63,1 рубля за литр.

Премиальный бензин АИ-98 и выше прибавил в цене 0,6 рубля, достигнув 84,1 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 0,7 рубля, и его стоимость составила 68,6 рубля за литр. Накануне биржевая стоимость бензина АИ-92 обновила рекорд, достигнув 74,2 тысячи рублей за тонну, тогда как цены на АИ-95 и дизельное топливо продемонстрировали незначительное снижение.

Ранее под Казанью запустили новую дорогу к трассе М-12.