В Татарстане годовой план по строительству жилья выполнен на 91%

Провел совещание с подключением по видеосвязи всех муниципалитетов Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. В нем также принял участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба Раиса республики.
Докладчик отметил, что по линии коммерческого строительства введено 38% от запланированного объема. Застройщики сдали 80 домов общей площадью более 639 тыс. кв. метров. Всего они должны возвести 144 дома площадью свыше 1 млн 682 тыс. кв. метров, следует из презентации Минстроя РТ.
По программе социальной ипотеки из 35 домов построены 16 суммарной площадью 125 тыс. кв. метров. Годовой план выполнен на 77%, проинформировал первый замглавы профильного ведомства.
«Что касается индивидуального жилищного строительства, на сегодня здесь выполнение составляет 156%. Суммарная площадь сданных домов составляет 2 млн 215 тыс. кв. метров», — заметил Шайдуллин.
Первый замруководителя Минстроя РТ отдельно рассказал о выполнении четырех программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.
На 450 жилых помещений для детей-сирот заключены четыре государственных контракта. Еще один, пятый, контракт будет заключен на 97 жилых помещений — 2 октября Государственный комитет РТ по закупкам объявил соответствующий конкурс.
Из 69 молодых семей (эта категория находится на втором месте по числу получателей) средства субсидий использовали 65. Еще четыре семьи находятся на этапе подбора квартир.
Для многодетных семей, имеющих пять и более детей, оформлено 27 сертификатов. Семнадцать получателей уже реализовали свои сертификаты — в сумме на 1538 кв. метров жилья. Госжилфонд РТ сейчас занимается подбором жилых помещений для оставшихся получателей из этой категории.