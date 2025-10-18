В Самаре планируют построить пять новых станций метро до 2034 года

При этом сейчас все силы брошены на долгожданную «Театральную» — станцию, которая должна наконец-то завершить первую ветку метро. Напомним, у этого объекта была непростая история: сроки неоднократно сдвигались, а в конце 2023 года строительство и вовсе заморозили. Сейчас, по словам губернатора, ситуацию удалось переломить. Ориентировочно к концу 2025 года стройка войдет в активную фазу, а к 2027 году объект планируют сдать полностью.