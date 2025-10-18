Ричмонд
В Самаре планируют построить пять новых станций метро до 2034 года

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в интервью 63.RU сообщил о планах по развитию самарского метрополитена. В течение следующих десяти лет в городе планируется построить пять новых подземных станций.

Источник: Комсомольская правда

«В горизонте 10 лет мы видим необходимость строительства в Самаре еще пяти станций метро, именно подземного залегания», — отметил губернатор.

При этом сейчас все силы брошены на долгожданную «Театральную» — станцию, которая должна наконец-то завершить первую ветку метро. Напомним, у этого объекта была непростая история: сроки неоднократно сдвигались, а в конце 2023 года строительство и вовсе заморозили. Сейчас, по словам губернатора, ситуацию удалось переломить. Ориентировочно к концу 2025 года стройка войдет в активную фазу, а к 2027 году объект планируют сдать полностью.

Ранее в Самаре также рассматривался проект запуска второй линии метрополитена, которая включала бы шесть станций: «Хлебная площадь» в районе Фрунзенского моста, «Вокзальная» на территории железнодорожного вокзала, «Клиническая» около Владимирской и проспекта Карла Маркса, «Карла Маркса», «Революционная» и «Орловская» на Московском шоссе. Согласно проекту, линия должна была частично проходить под землей, частично — по эстакаде, соединяя крупные транспортные узлы города. Однако в настоящее время реализация этого проекта отложена.