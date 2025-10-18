В Хабаровске за 55 млн рублей снесут сгоревший театр музкомедии

В Хабаровске начался снос здания Хабаровского краевого музыкального театра, пострадавшего в пожаре. Контракт на работы получил подрядчик на сумму 55,2 млн рублей после аукциона с десятью участниками сообщает телеграм-канал Минкультуры 27 Z.
Демонтаж будут проводить с использованием экскаватора с 32-метровой стрелой и гидроножницами. Разрушение идёт сверху вниз, особое внимание уделяют верхним этажам: работа на большой высоте с тяжёлым оборудованием требует максимальной точности и осторожности. Этот этап считается самым сложным, так как любая ошибка может повредить соседние конструкции.
Первый заместитель министра ЖКХ края Сергей Фёдоров уточнил, что завершить демонтаж планируют до конца 2025 года. Губернатор Дмитрий Демешин держит процесс под особым контролем и поручил построить новое здание краевого музыкального театра на прежнем месте, чтобы сохранить культурное наследие города.
Жители и гости Хабаровска смогут наблюдать снос с безопасного расстояния, а после завершения работ на месте старого здания начнётся строительство современного театра с обновлённой сценой и залом для зрителей.