С 20 октября Россия снимает запрет на импорт казахстанской пшеницы

АСТАНА, 18 окт — Sputnik. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт провел переговоры с вице-министром сельского хозяйства Казахстана Ермеком Кенжеханулы.
Служба считает возможным отменить с 20 октября 2025 года под гарантии НОКЗР Казахстана введенные с 23 апреля 2025 года ограничения на поставки пшеницы из основных областей производства республики в Россию.
Также одной из основных тем обсуждения стало значительное количество случаев непредъявления казахстанской продукции инспекторам Россельхознадзора для контроля в местах назначения, что является нарушением законодательства ЕАЭС в области карантина растений.
С начала 2025 года из Казахстана на территорию России ввезено 419,2 тысячи тонн плодоовощной продукции, в местах назначения предъявлено к контролю только 29% плодоовощей из республики.
Основной объем поставок пришелся на:
арбузы — 72,3 тыс. тонн;
белокочанную капусту — 24,9 тыс. тонн.
дыни — 57,2 тыс. тонн;
репчатый лук — 136,9 тыс. тонн.
Из данных объемов только 18% лука было предъявлено к контролю, 30% — арбузов, 35% — дынь и 42% — белокочанной капусты.
«Несмотря на применение электронных навигационных пломб при транзите продукции, происходит реэкспорт подсанкционных грузов из Казахстана в Россию с использованием “серых” схем, что неоднократно пресекалось территориальными управлениями Россельхознадзора», — отметили в ведомстве.
Осенью текущего года в Оренбургской области пресечен ввоз четырех партий свежих груш, не имевших необходимой маркировки на упаковке. Одна из партий следовала без фитосанитарного сертификата.
«Три другие партии сопровождались казахстанскими сертификатами, при этом, местом происхождения продукции был заявлен Казахстан. Однако морфологические признаки груш и их упаковка оказались идентичны сорту “конференция” европейской селекции», — сообщил Россельхознадзор.
Сергей Данкверт обратил внимание Ермека Кенжеханулы на недопустимость сложившейся ситуации. Стороны договорились об оперативном принятии соответствующих мер для обеспечения фитосанитарной безопасности страны.