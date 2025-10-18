Air Astana получила новый самолет Airbus A321neo из Гамбурга

Авиакомпания Air Astana получила новый самолет Airbus A321neo, доставленный напрямую с завода-производителя в Гамбурге (Германия). Это уже шестой самолет данного типа во флоте Группы компаний Air Astana, общий парк которой насчитывает 62 воздушных судна.