Air Astana получила новый самолет Airbus A321neo из Гамбурга

Авиакомпания Air Astana получила новый самолет Airbus A321neo, доставленный напрямую с завода-производителя в Гамбурге (Германия). Это уже шестой самолет данного типа во флоте Группы компаний Air Astana, общий парк которой насчитывает 62 воздушных судна.
Флот Air Astana состоит из современных самолетов Airbus и Boeing, что способствует повышению эффективности и надежности выполнения рейсов.
Несмотря на сохраняющиеся вызовы в авиационной отрасли, авиакомпания продолжает планомерное обновление и расширение парка в рамках стратегии устойчивого роста. К 2029 году Группа Air Astana планирует увеличить свой флот до 84 воздушных судов.