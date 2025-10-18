Проект жилой застройки на улице Партизанской в Самаре раскритиковали

Рабочая группа при Едином градостроительном совете рассмотрела проект жилой застройки на улице Партизанской, отметили в министерстве градостроительной политики региона.
Специалисты пришли к выводу, что представленные решения требуют серьезной доработки по таким ключевым параметрам, как фасадные предложения и объемно-планировочные решения.
Инвестору рекомендовали скорректировать визуал проекта, чтобы он отвечал современным требованиям городской среды. Таким образом, нынешнюю концепцию рабочая группа не поддержала.