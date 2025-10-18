Ричмонд
МАРТ сказал, регулируются ли цены на сельскохозяйственных ярмарках в Беларуси

Глава МАРТ сказал, регулируются ли цены на сельскохозяйственных ярмарках в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

МАРТ сказал, регулируются ли цены на сельскохозяйственных ярмарках в Беларуси. Подробности в интервью телеканалу ОНТ озвучил глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович.

— У нас на ярмарках цены совершенно свободные. Почем захотели фермеры и производители — так там эту продукцию и продают, — подчеркнул глава МАРТ.

По словам Артура Карповича, в рознице с 15 ноября 2025 года будет введено регулирование розничных цен на овощи и фрукты. Он пояснил, что данная продукция закладывается в стабилизационные фонды Беларуси в рамках государственного заказа (подробнее мы писали здесь).

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про неоднозначную картину в экономике Беларуси.

Тем временем Лукашенко сказал про рост пенсий в Беларуси.

Вместе с тем Лукашенко сказал, кто должен работать день и ночь в Беларуси.

Кроме того, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

