МАРТ сказал, регулируются ли цены на сельскохозяйственных ярмарках в Беларуси

По словам Артура Карповича, в рознице с 15 ноября 2025 года будет введено регулирование розничных цен на овощи и фрукты. Он пояснил, что данная продукция закладывается в стабилизационные фонды Беларуси в рамках государственного заказа (подробнее мы писали здесь).