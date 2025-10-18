Средняя пенсия волгоградцев к 2028 году превысит 30 тысяч рублей

Уже к концу текущего года среднегодовой размер страховой пенсии по старости достигнет 23,4 тыс. рублей — сообщают «Известия». Большую часть получателей пенсий составляют неработающие пенсионеры, для них эта сумма составит 24,7 тыс. рублей. В 2026-м пенсии проиндексируют на 7,6%, а в 2027—2028 годах предусмотрено по два повышения: на 4% — в феврале, на 3,4−3,8% — в апреле.