Средняя пенсия волгоградцев к 2028 году превысит 30 тысяч рублей

Уже к концу текущего года среднегодовой размер страховой пенсии по старости достигнет 23,4 тыс. рублей — сообщают «Известия». Большую часть получателей пенсий составляют неработающие пенсионеры, для них эта сумма составит 24,7 тыс. рублей. В 2026-м пенсии проиндексируют на 7,6%, а в 2027—2028 годах предусмотрено по два повышения: на 4% — в феврале, на 3,4−3,8% — в апреле.
В итоге размер средней пенсии к 2028 году будет доведен до уровня 29,4 тыс. рублей для всех получателей этих выплат в целом, и 30,7 тыс. рублей — для неработающих пенсионеров соответственно.
Одновременно увеличится стоимость пенсионного коэффициента (балла), от количества которых напрямую зависит размер страховой пенсии. К 2028 году она вырастет с нынешних 145 до 182 рублей. Для получения страховой пенсии по старости необходимо иметь не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.
Напомним, что с 1 октября этого года волгоградские пенсионеры смогут получать выплаты в новой форме национальной валюты — цифровых рублях.