Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 19 октября

Нацбанк Беларуси установил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 19 октября, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке определили курсы валют на 19 октября, воскресенье. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на воскресенье, 19 октября, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9488 белорусского рубля, 1 евро — 3,4380 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7346 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 17 октября, и субботу, 18 октября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись в воскресенье, 19 октября.

Еще Нацбанк высказался о широком введении QR-платежей в Беларуси.