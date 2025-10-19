Ричмонд
Премиальную контрафактную одежду на 4 млн рублей сожгли в Нижнем Новгороде

Бывшие супруги привлечены к уголовной ответственности.

Источник: Время

Бывшие супруги-нижегородцы организовали незаконный бизнес по продаже одежды, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Они открыли бутики в трёх торгцентрах на территории Нижегородского, Автозаводского и Советского районов Нижнего Новгорода и организовали систематическую поставку в них одежды, обуви и аксессуаров с товарными знаками премиальных брендов. Их они продавали под видом оригинального товара.

49-летний мужчина ранее дважды привлекался к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений, и ему было назначено наказание в виде штрафов на 100 тысяч рублей.

Ему помогала его 40-летняя жена, выполнявшая роль байера и специалиста по подбору персонала. Женщина искала поставщиков и приобретала продукцию на одном из подмосковных вещевых рынков.

В арендованных супругами точках изъяли более 220 единиц товаров стоимостью более 4 млн рублей. На указанную продукцию нанесены товарные знаки, не соответствующие по способу изготовления и качеству оригинальным продуктам известных товарных брендов.

Подсудимым назначено наказание в виде штрафа по 250 тысяч рублей каждому. Приговор вступил в законную силу.

Контрафакт сожжен.