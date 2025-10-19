В России могут ввести новые штрафы для водителей: под прицелом лекарства

В России может появиться официальный список медикаментов, запрещенных для водителей — нарушителям грозит лишение прав. Инициативу, как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу думского комитета по охране здоровья Сергея Леонова, планируют распространить на препараты, снижающие концентрацию внимания.
«В первую очередь, сюда могут войти именно те препараты, которые затрудняют концентрацию внимания человека. Например, снотворные и седативные средства», — рассказал Леонов.
Как уточнил депутат, штрафовать будут при условии, если у водителя найдут явные признаки опьянения из-за лекарств, которые ухудшают реакцию и внимание, но при этом не являются алкоголем или наркотиками.
Проект закона внесло российское правительство в июне 2023 года.
