Сезон теплых батарей: за пять дней отопление появится во всех домах Владивостока

17 октября во Владивостоке началась подача теплоснабжения. За сутки тепло появилось в каждом третьем доме, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
В первые сутки тепло появилось уже в 1200 домах приморской столицы — более трети от числа всех жилых домов и других объектов, в числе которых школы, детские сады и больницы.
Для полного заполнения системы потребуется около пяти дней. За проведением работ круглосуточно следят сетевые организации и управляющие компании.
Несколько дней назад «Комсомолка» писала о том, что в восьми муниципалитетах Приморского края уже начали отопительный сезон.