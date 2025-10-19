Ричмонд
Сезон теплых батарей: за пять дней отопление появится во всех домах Владивостока

Тепло пришло в каждый третий дом во Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

17 октября во Владивостоке началась подача теплоснабжения. За сутки тепло появилось в каждом третьем доме, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В первые сутки тепло появилось уже в 1200 домах приморской столицы — более трети от числа всех жилых домов и других объектов, в числе которых школы, детские сады и больницы.

Для полного заполнения системы потребуется около пяти дней. За проведением работ круглосуточно следят сетевые организации и управляющие компании.

Несколько дней назад «Комсомолка» писала о том, что в восьми муниципалитетах Приморского края уже начали отопительный сезон.