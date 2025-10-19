Российским пенсионерам назвали способы увеличить пенсию

Для увеличения пенсии россиянам после выхода на пенсию доступно два варианта — смена региона проживания или оформление попечительства над несовершеннолетним. Об этом ТАСС рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
«Так, при переезде в районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и ряда других пенсия будет увеличена на размер районного коэффициента на весь период официального проживания там», — сказала она.
Фиксированная выплата к пенсии возрастает в трех основных случаях: двукратно — после 80 лет; при назначении или повышении группы инвалидности; а также на треть за каждого иждивенца, но не более трех.
Как пояснила эксперт, иногда при изменении ситуации выгоднее перейти на другой вид пенсии. Так как фонд не делает это сам, нужно обратиться с заявлением, чтобы специалист посчитал наиболее выгодный вариант.
Для увеличения пенсии можно предоставить документальное подтверждение стажа или дохода, не учтенных ранее.
Ранее KP.RU писал, что в ноябре 2025 года произойдут изменения в графике выплат социальных пособий для семей с детьми и пенсионеров.