Отсрочку всех положений документа о новом утильсборе прорабатывает Минпромторг

В министерстве заявили, что сведения об ограничении отсрочки исключительно для покупателей автомобилей до 12 сентября не соответствуют действительности. Сейчас специалисты Минпромторга рассматривают вопрос о возможной отсрочке вступления в силу всех положений проекта правового акта, опубликованного в сентябре на портале regulation.gov.ru. Представители отметили, что грядущие изменения не коснутся тех, кто успел оплатить утилизационный сбор до начала действия новых правил.