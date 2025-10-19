Ричмонд
Отсрочку всех положений документа о новом утильсборе прорабатывает Минпромторг

Министерство промышленности и торговли РФ официально опровергло появившуюся информацию о том, что возможная отсрочка новых правил расчёта утильсбора коснётся только тех граждан, кто заказал автомобили до 12 сентября.

Министерство промышленности и торговли РФ официально опровергло появившуюся информацию о том, что возможная отсрочка новых правил расчёта утильсбора коснётся только тех граждан, кто заказал автомобили до 12 сентября. На это обращает внимание «ТАСС», ссылаясь на разъяснения ведомства.

В министерстве заявили, что сведения об ограничении отсрочки исключительно для покупателей автомобилей до 12 сентября не соответствуют действительности. Сейчас специалисты Минпромторга рассматривают вопрос о возможной отсрочке вступления в силу всех положений проекта правового акта, опубликованного в сентябре на портале regulation.gov.ru. Представители отметили, что грядущие изменения не коснутся тех, кто успел оплатить утилизационный сбор до начала действия новых правил.

Поручение проработать вопрос отсрочки Минпромторгу дал первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что даже при введении отсрочки воспользоваться старыми ставками смогут исключительно те клиенты, которые купили автомобили за рубежом до 12 сентября. Позже эта информация была откорректирована: канал отметил, что такой вариант только рассматривается среди прочих мер.

Читайте также: Введение утильсбора отодвинули на месяц: грабительские ставки будут пересмотрены.

