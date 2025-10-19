FT: зажиточные французы выводят деньги за рубеж из-за политического кризиса

Французские предприниматели и зажиточные люди на фоне политического кризиса в стране выводят деньги в Люксембург и Швейцарию, пишет газета Financial Times.
«Большинство активов, которыми мы управляем, больше не находятся во Франции», — приводятся слова основателя парижской компании по управлению активами Scala Patrimoine Гийома Луккини.
В публикации отмечается, что денежные переводы в Люксембург стали «безостановочными» еще во время прошлогодних выборов в стране и продолжают увеличиваться. Уходящую в Швейцарию сумму капитала назвали «сумасшедшей».
По мнению ведущего научного сотрудника ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Андрея Яшлавского, президент Франции Эммануэль Макрон завел государство в политико-экономический тупик.