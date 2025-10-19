В Жуковском одновременно испытали два МС-21 с импортозамещенными двигателями

На МС.0001 оценивали работу радиовысотомера при полете с различной конфигурацией механизации крыла, в эксплуатационном диапазоне крена и тангажа на всех этапах полета. Этот вылет стал для борта первым после завершения цикла наземных испытаний на стойкость к воздействию молний.