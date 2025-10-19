Ричмонд
В Жуковском одновременно испытали два МС-21 с импортозамещенными двигателями

Специалисты оценили функционирование оборудования.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 19 октября. 17 октября на аэродроме Жуковский в Подмосковье провели одновременные испытания двух МС-21, оснащенных отечественными двигателями ПД-14 и импортозамещенными системами. Специалисты оценили функционирование оборудования.

Как сообщается в тг-канале (18) корпорации «Яковлев», на МС.0012 в автономном режиме испытали российскую инерциальную навигационную систему. Полет выполнялся из Жуковского в район Воркуты и обратно.

На МС.0001 оценивали работу радиовысотомера при полете с различной конфигурацией механизации крыла, в эксплуатационном диапазоне крена и тангажа на всех этапах полета. Этот вылет стал для борта первым после завершения цикла наземных испытаний на стойкость к воздействию молний.

Ранее агентство сообщало, что Минский завод гражданской авиации № 407 и ульяновский авиационный завод «Авиастар» подписали соглашение о сотрудничестве на полях промышленного форума «ИННОПРОМ. Беларусь» (16+). Документ предусматривает поставки узлов и агрегатов для МС-21.